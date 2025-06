Momento MT |Do R7

Saúde é prioridade em Diamantino população é atendida com medicamentos da atenção básica As farmácias municipais de Diamantino fornecem medicamentos da atenção básica que estão inseridos na Relação Municipal de Medicamentos...

As farmácias municipais de Diamantino fornecem medicamentos da atenção básica que estão inseridos na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (RESUME), para pacientes que residem em Diamantino. O município tem investido em saúde pública, capacitando e contratando profissionais da área, ampliando horários de atendimento como é o caso do atendimento estendido (noturno), das 17 as 21 e mantendo em dia medicamentos essenciais que são disponibilizados aos que precisam.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como a saúde está sendo priorizada em Diamantino!

Leia Mais em Momento MT: