Saúde e regularização fundiária estão entre as principais demandas do Rui Barbosa na Câmara Itinerante. A comunidade do Jardim Rui Barbosa e bairros vizinhos apresentou, na manhã desta terça-feira (2), suas principais demandas durante a edição da Câmara Itinerante. Entre os pedidos mais destacados estão a instalação de uma unidade de saúde, a regularização fundiária, além de iluminação pública, rota de segurança e manutenção da praça do bairro.
