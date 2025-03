Saúde implanta médico exclusivo para “cor verde” e melhora fluxo em UPAS

Momento MT |Do R7

A prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou uma nova medida para agilizar o atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Trata-se da implantação do Consultório de Triagem, que contará com um médico exclusivo para atender pacientes classificados com a cor verde na classificação de risco. Essa iniciativa visa reduzir o tempo de espera e otimizar os atendimentos nas unidades.

