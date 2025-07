Saúde já imunizou cerca de mil trabalhadores contra a Influenza

A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando equipes itinerantes de vacinação para atender as empresas que solicitarem a imunização contra a Influenza e aplicação de outras vacinas destinadas ao público adulto. A iniciativa faz parte das estratégias para ampliar a cobertura vacinal no município e facilitar o acesso dos trabalhadores às vacinas. Até o momento, cerca de 40 empresas solicitaram a ação, e aproximadamente mil pessoas já foram imunizadas contra a Influenza. Além da vacina contra a gripe, as equipes de saúde também estão ofertando outras vacinas importantes como as doses contra Hepatite B, Covid-19, Tríplice Viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola), Febre Amarela, além da atualização da caderneta vacinal.

