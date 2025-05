Saúde mental em foco: Corregedoria Day 2025 destaca cuidado como valor ético no TCE-MT Problemas relacionados à saúde mental afastaram mais de 440 mil brasileiros do trabalho em 2024, segundo o Ministério da Previdência...

Problemas relacionados à saúde mental afastaram mais de 440 mil brasileiros do trabalho em 2024, segundo o Ministério da Previdência Social. Muitos desses casos poderiam ter sido evitados com políticas de prevenção e cuidado — como a que já é desenvolvida pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Com alta de 25,7% nos atendimentos psicológicos no ano passado, o foco da instituição agora é vencer as barreiras que ainda impedem mais servidores e colaboradores de buscar ajuda.

