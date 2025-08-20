‘Saúde na Estrada’ leva atendimento e cuidado aos caminhoneiros na Rodovia dos Imigrantes
Ação foi elogiada pelos caminhoneiros que estavam trafegando por Várzea Grande, na noite de ontem, e tiveram a oportunidade de cuidar...
Ação foi elogiada pelos caminhoneiros que estavam trafegando por Várzea Grande, na noite de ontem, e tiveram a oportunidade de cuidar um pouquinho da saúde
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa!
