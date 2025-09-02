Saúde orienta a população sobre cuidados pra evitar o contato com o ácaro de pássaros A partir de agora, as famílias que frequentam as praças e parques de Lucas do Rio Verde terão que tomar alguns cuidados a fim de evitar...

A partir de agora, as famílias que frequentam as praças e parques de Lucas do Rio Verde terão que tomar alguns cuidados a fim de evitar o contato com o ácaro (Ornithonyssus sylviarum). O parasita foi identificado pela Vigilância em Saúde do Estado de Mato Grosso como o agente causador das lesões de pele (dermatite), que surgiram em pessoas de várias idades, que frequentaram espaços com grama.

