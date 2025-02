Momento MT |Do R7

Saúde orienta as gestantes sobre a importância da vacinação

A espera por um filho é um momento muito especial na vida de qualquer mulher, mas para que nada diminua a alegria desse momento, é preciso alguns cuidados. Além do acompanhamento médico, o pré-natal, as gestantes devem tomar algumas vacinas, com períodos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A supervisora da Vigilância em Saúde, Cláudia Engelmann, explicou que o objetivo é fortalecer o sistema imunológico da mãe e proteger a criança.

