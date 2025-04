Momento MT |Do R7

Saúde Pública avança em Várzea Grande com retomada de serviços, investimentos e atendimento mais humanizado Com 100 dias de gestão, a Prefeitura de Várzea Grande apresenta resultados na área da saúde pública. Entre os principais avanços estão...

Com 100 dias de gestão, a Prefeitura de Várzea Grande apresenta resultados na área da saúde pública. Entre os principais avanços estão a retomada da coleta de sangue em todas as 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o retorno de exames essenciais como endoscopia e colonoscopia, além da adesão ao programa Fila Zero, que busca reduzir filas de espera por cirurgias e procedimentos represados desde 2022.

