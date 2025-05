Saúde realiza Audiência Pública para apresentação de relatório quadrimestral Entre os resultados, está o avanço no atendimento do SUS em Várzea Grande, como por exemplo, após a implantação do Programa Fila Zero... Momento MT|Do R7 26/05/2025 - 17h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 17h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Entre os resultados, está o avanço no atendimento do SUS em Várzea Grande, como por exemplo, após a implantação do Programa Fila Zero, que já proporcionou mais de 23 mil atendimentos em consultas e procedimentos. A prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza amanhã, dia 27 de maio, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 15h, Audiência Pública para apresentar o 1º Relatório Quadrimestral da Saúde, do exercício de 2025.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a saúde em Várzea Grande!

Leia Mais em Momento MT:

Seduc prorroga inscrições para a 3ª edição do concurso “SuperChef da Educação”

Corpo de Bombeiros resgata porco-do-mato em residência e retira cadela do bueiro

SES realiza webinário em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco