Saúde realiza Audiência Pública sobre o 1º Quadrimestre de 2025

Apresentação do 1º Relatório Detalhado dos quatro primeiros meses do ano A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida a população em geral a participar da Audiência Pública de apresentação do 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) de 2025, que será realizada na próxima quarta-feira (11 de junho), no Plenário da Câmara de Vereadores. O convite se estende também aos conselheiros de saúde, profissionais da área, representantes de associações e demais órgãos interessados em contribuir para o fortalecimento do SUS em Sorriso. Durante a audiência, serão apresentados dados referentes aos atendimentos nas unidades básicas e especializadas, dados epidemiológicos do município, além do monitoramento da execução das metas da Programação Anual de Saúde no primeiro quadrimestre do ano. O RDQA é uma exigência legal prevista pela Lei Complementar n.º 141/2012, que estabelece os critérios de rateio de recursos de transferências para a saúde, além de normas para fiscalização, avaliação e controle das despesas, garantindo a responsabilidade fiscal e a clareza na prestação de serviços.



