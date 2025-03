Saúde realiza mutirão de serviços para atendimento às mulheres com lançamento do “Fila Zero” Para que se tenha acesso ao Fila Zero é necessário manter atualizados os dados cadastrais do Cartão Nacional de Saúde, também chamado...

Momento MT|Do R7 06/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 06/03/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share