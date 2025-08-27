Saúde realiza sábado (30) mutirão de vacinação e pesagem do bolsa família Neste final de semana, sábado, 30 de agosto, a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Saúde realizará mais um mutirão para...

Neste final de semana, sábado, 30 de agosto, a Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Saúde realizará mais um mutirão para atualização do cartão de vacinas e do programa nacional Bolsa Família. A ação ocorrerá no conjunto habitacional Residencial Nico Baracat e atenderá a população das 8h às 15h30. Serão disponibilizados na ação, todos os imunizantes abrangidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Ministério da Saúde. O coordenador de imunização e rede frio de Sinop, João Gustavo Breganó, explica que a ação visa aproximar da população dos serviços básicos oferecidos pelo Executivo.

