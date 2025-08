Seaf abre licitação para serviço de transferência de embriões bovinos voltados à agricultura familiar

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) lançou o pregão eletrônico SRP nº 5/2025, com o objetivo de contratar uma empresa especializada em transferência de embriões bovinos, incluindo o fornecimento de embriões sexados de fêmea. A iniciativa busca beneficiar diretamente os produtores de leite da agricultura familiar, promovendo o melhoramento genético do rebanho e fortalecendo a produção leiteira no Estado.

