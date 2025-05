Seaf e Empaer apoiam feira da agricultura familiar no Sesc Arsenal e convidam população O Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar (Seaf) e da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência... Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 13h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h27 ) twitter

O Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar (Seaf) e da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Empaer) estão unidas no apoio à feira da agricultura familiar realizada no Sesc Arsenal, em Cuiabá. Os produtos são comercializados todas as terças-feiras, a partir das 17h, e a população têm produtos frescos, artesanais e de qualidade, diretamente das mãos de produtores da agricultura familiar.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante iniciativa que fortalece a agricultura familiar e promove o consumo local!

