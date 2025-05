Seaf e Empaer reabrem feira que aproxima campo e cidade com produtos de qualidade A Feira da Agricultura retornou às atividades no estacionamento do prédio-sede da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf... Momento MT|Do R7 13/05/2025 - 21h06 (Atualizado em 13/05/2025 - 21h06 ) twitter

A Feira da Agricultura retornou às atividades no estacionamento do prédio-sede da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) e do Intermat. O espaço, além de ser ponto de comercialização de alimentos frescos e de qualidade, unindo o campo e a cidade, promove o fortalecimento da agricultura familiar no Estado.

