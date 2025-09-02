Logo R7.com
Seaf garante 312 toneladas de alimentos para entidades e beneficia agricultores familiares em 12 municípios

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) garantiu, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), a compra de 312 toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar em 12 municípios mato-grossenses para diversas entidades.

