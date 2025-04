Seaf realiza ciclo de capacitações com municípios sobre novo indicador da Agricultura Familiar A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) realiza, nesta semana, um ciclo de capacitação com representantes de prefeituras...

A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) realiza, nesta semana, um ciclo de capacitação com representantes de prefeituras dos 142 municípios de Mato Grosso sobre o Índice Municipal de Agricultura Familiar (IAF). O IAF é o indicador que determinará o valor do repasse do que foi recolhido pelo Estado, por meio do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), para investimentos voltados aos pequenos produtores.

