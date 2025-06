Seaf transforma Comunidade Terapêutica Tenda de Abraão em referência no projeto-piloto sustentável com sistema de aquaponia Referência em acolhimento e reabilitação, a Comunidade Terapêutica Tenda de Abraão foi escolhida para a implantação do projeto Ciclo...

Momento MT|Do R7 16/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share