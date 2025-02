Sealba Show se consolida como marco significativo para o agronegócio A quarta edição da Sealba Show, realizada no início do mês no parque Cunha Menezes, em Itabaiana, Sergipe, consolidou-se como um marco...

A quarta edição da Sealba Show, realizada no início do mês no parque Cunha Menezes, em Itabaiana, Sergipe, consolidou-se como um marco significativo para o agronegócio na região que abrange Sergipe, Alagoas e Bahia. O evento, promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) em parceria com o Sebrae, reuniu mais de 175 marcas expositoras e atraiu um público recorde, superando as expectativas dos organizadores.

