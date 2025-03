SEBRAE reúne com lideranças Indígenas para discutir ações culturais durante o ano Na última sexta feira dia 21, aconteceu na sala de reuniões do Paço Municipal a criação do calendário de trabalhos e ações que iram...

Na última sexta feira dia 21, aconteceu na sala de reuniões do Paço Municipal a criação do calendário de trabalhos e ações que iram promover o desenvolvimento do município de Campo Novo do Parecis no seguimento turístico com a presença da Coordenadora do SEBRAE Silvia Fraga de Sousa, Wladimir Alves da Silva, gerente regional do SEBRAE e Tatiane Fernandes, consultora do SEBRAE e do Coordenador de Turismo do Município Claudio Roberto (Maestro).

