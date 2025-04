SEBRAE visita Aldeia Wazare para a organização da 3ª Edição da Etno Expor 2025

Momento MT |Do R7

Na tarde desta segunda feira (08.04) o Prefeito Municipal Edilson Piaia, acompanhado da Coordenadora do SEBRAE, Silva Fraga de Sousa de Tangará da Serra, Wladimir Alves da Silva, Gerente regional do SEBRAE noroeste, Kelly Nogueira arquiteta e o Coordenador de Turismo Claudio Roberto (Maestro) estiveram na Aldeia Wazare do Cacique Roni,na ocosião visitaram a área destina para a realização da 3ª edição da Etno e Eco Turismo 2025.

