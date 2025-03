Sebrae/MT inaugura exposição de obras mato-grossenses no Museu Nacional da República com entrada gratuita Uma exposição com obras de 50 artistas mato-grossenses foi aberta, nesta terça-feira (18), no Museu Nacional da República, em Brasília... Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 19h06 ) twitter

Uma exposição com obras de 50 artistas mato-grossenses foi aberta, nesta terça-feira (18), no Museu Nacional da República, em Brasília, com mais de 200 peças que ficarão expostas até o dia 11 de maio. A ação pioneira, promovida pelo Sebrae/MT (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso), tem como objetivo divulgar a rica diversidade cultural mato-grossense e também celebrar os 50 anos da instituição no Estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa incrível exposição!

