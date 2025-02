Secel abre inscrições para auxílio mensal voltado para treinadores esportivos A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) abriu, nesta sexta-feira (31.1), as inscrições para o Bolsa Técnico 2025... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 13h08 (Atualizado em 31/01/2025 - 13h08 ) twitter

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) abriu, nesta sexta-feira (31.1), as inscrições para o Bolsa Técnico 2025 do Programa OlimpusMT. Com orçamento de R$ 1,2 milhão, a seleção pública busca ofertar bolsas de auxílio mensal a treinadores esportivos de Mato Grosso. As inscrições vão até 14 de fevereiro – clique aqui para se inscrever.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

