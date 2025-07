Secel abre inscrições para concessão de bolsas a atletas de base e alto rendimento em Mato Grosso

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) publicou, nesta segunda-feira (14.7), o edital para concessão de bolsas a atletas de base e de alto rendimento em Mato Grosso. O benefício integra o programa OlimpusMT do Governo do Estado e, nesta edição, conta com investimentos de mais de R$ 5 milhões.

