Secel abre inscrições para o Edital Pontos de Esporte e Lazer 2025

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) abriu, nesta terça-feira (22.4), as inscrições para o Edital Pontos de Esporte e Lazer 2025, que objetiva financiar projetos esportivos desenvolvidos por Organizações da Sociedade Civis (OSCs) sem fins lucrativos. Nesta edição serão selecionados 50 projetos com investimento de R$ 2 milhões no total, sendo R$ 40 mil para cada proponente selecionado.

