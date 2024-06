Secel e MinC promovem oficina de elaboração de projetos culturais em Cuiabá

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e o Ministério da Cultura (MinC) promovem, nesta semana, em Cuiabá quatro oficinas gratuitas de Elaboração de Projetos Culturais, com foco na Lei Rouanet e no Sistema de Apoio à Lei de Incentivo à Cultura (Salic). A atividade é gratuita e ainda há vagas. As inscrições devem ser feitas pela internet.

