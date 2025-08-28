Secel inicia edição 2025 dos Jogos Abertos Mato-grossenses nesta sexta-feira (29) A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) inicia, nesta sexta-feira (29.8), a edição 2025 dos Jogos Abertos Mato...

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) inicia, nesta sexta-feira (29.8), a edição 2025 dos Jogos Abertos Mato-grossenses. O município de Primavera Leste (a 243 km da capital) sedia, até domingo (31.8), a primeira etapa regional da competição, que reunirá atletas da categoria adulta das regiões esportivas Sul e Sudeste do Estado.

Leia Mais em Momento MT: