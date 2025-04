Secel promove Pit Stop Literário com distribuição gratuita de livros em avenida de Cuiabá A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) promove, nesta quarta-feira (2.4), o Pit Stop Literário com a distribuição... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h26 ) twitter

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) promove, nesta quarta-feira (2.4), o Pit Stop Literário com a distribuição gratuita de livros em Cuiabá. Realizada por meio do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de Mato Grosso e da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, a atividade dá início às homenagens ao “Abril do Livro”, mês em que se comemora algumas datas especiais do universo literário. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as iniciativas literárias! Leia Mais em Momento MT: SES já convocou 249 aprovados do Concurso Público

