Secel publica edital de ações formativas voltadas para o patrimônio histórico e museológico em MT

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel) publicou, nesta quarta-feira (02.4), o Edital de Ações Formativas – Patrimônio Histórico e Museológico, que integra o Ciclo I da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). Com investimento total de R$ 2,3 milhões, a seleção pública visa o fomento e a capacitação de profissionais e do público em geral nas áreas de conservação, restauração e educação patrimonial, com ênfase na valorização do patrimônio cultural de Mato Grosso.

