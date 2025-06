Momento MT |Do R7

Secel publica resultado preliminar de habilitação documental do edital Pontos de Esporte e Lazer A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer publicou, nesta segunda-feira (2.6), o resultado preliminar de habilitação documental...

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer publicou, nesta segunda-feira (2.6), o resultado preliminar de habilitação documental do edital Pontos de Esporte e Lazer 2025. Com investimento total de R$ 2 milhões, a seleção pública vai contemplar 50 instituições com o valor de R$ 40 mil para cada uma.

