Secel realiza etapas regionais simultâneas de competições escolares em Nova Mutum e Vila Rica

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) realiza, a partir do próximo sábado (14.6), mais duas etapas regionais simultâneas dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses. Os municípios de Nova Mutum (a 240 km de Cuiabá) e Vila Rica (1.160 km de Cuiabá) sediam as disputas das equipes escolares e seleções municipais das regiões esportivas Centro-Norte e Nordeste, respectivamente. As competições seguem até a próxima sexta-feira (20.6).

