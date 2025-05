Secel seleciona organização para gestão compartilhada do Museu de História Natural A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) abriu as inscrições no edital de seleção de Organização da Sociedade Civil...

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) abriu as inscrições no edital de seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para a gestão compartilhada do Museu de História Natural de Mato Grosso, em Cuiabá. A seleção pública conta com um investimento de R$ 5 milhões.

