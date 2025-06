Seciteci abre inscrições para 4ª Edição do evento Cidades Inovadoras

Momento MT |Do R7

Estão abertas as inscrições para a 4ª Edição do evento “Cidades Inovadoras”, que tem como proposta fomentar a discussão de soluções para o desenvolvimento de cidades inteligentes, sustentáveis e inovadoras. Promovido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), por meio do Parque Tecnológico, a atividade será realizada entre os dias 01 a 03 de julho, em Cuiabá.

