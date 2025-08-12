Seciteci abre inscrições para cadastro de reserva e contratação de professores A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) publicou edital de processo seletivo para formação de cadastro...

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) publicou edital de processo seletivo para formação de cadastro de reserva para contratação temporária de professores da Educação Profissional e Tecnológica. Os interessados podem se inscrever a partir desta quarta-feira (13.8) até o dia 18 de agosto.

