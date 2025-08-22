Seciteci adquire instrumentos musicais de alta performance que atenderão milhares de estudantes A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) adquiriu quatro instrumentos musicais de alto nível para a banda...

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) adquiriu quatro instrumentos musicais de alto nível para a banda marcial da Escola Estadual André Avelino Ribeiro, localizada no bairro CPA I, em Cuiabá. Os 160 alunos do Curso Técnico em Instrumento Musical farão uso dos equipamentos a partir deste sábado (23.8).

