Seciteci altera cronograma e realiza sorteio de vagas de cursos técnicos nesta sexta-feira (4) A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) publicou a prorrogação do cronograma do processo seletivo para...

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) publicou a prorrogação do cronograma do processo seletivo para cursos técnicos gratuitos em Mato Grosso. O sorteio das vagas, inicialmente marcado para o dia 2 de julho, foi reagendado para esta sexta-feira (4.7), às 9h, com transmissão ao vivo pelo canal da Seciteci no YouTube.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre o sorteio e as oportunidades de cursos técnicos!

