Seciteci apresenta oportunidades da educação profissional tecnológica durante ExpoEstudantil
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) participa da ExpoEstudantil 2025. A iniciativa do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), deve reunir cerca de 40 mil estudantes na Arena Pantanal, em Cuiabá.
