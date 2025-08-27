Seciteci apresenta oportunidades da educação profissional tecnológica durante ExpoEstudantil A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) participa da ExpoEstudantil 2025. A iniciativa do Governo de Mato...

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) participa da ExpoEstudantil 2025. A iniciativa do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), deve reunir cerca de 40 mil estudantes na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro das oportunidades oferecidas!

Leia Mais em Momento MT: