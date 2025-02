Seciteci divulga classificação de alunos para 640 vagas em cursos técnicos gratuitos A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) divulgou, nesta quarta-feira (12.02), lista com classificação dos... Momento MT|Do R7 12/02/2025 - 18h27 (Atualizado em 12/02/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) divulgou, nesta quarta-feira (12.02), lista com classificação dos inscritos no processo seletivo de alunos dos novos cursos gratuitos, noturnos e presenciais. O resultado, dividido por município, pode ser acessado aqui.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as informações sobre as vagas e cursos oferecidos!

Leia Mais em Momento MT:

Gefron apreende quatro veículos e causa prejuízo de R$ 700 mil às facções criminosas

Polícia Civil prende em flagrante suspeito que tentou extorquir R$ 30 mil de vítima

FICCO/Ilhéus realiza operação contra crime organizado em Itabuna/BA