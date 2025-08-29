Seciteci divulga classificados para etapa estadual da 17ª Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação

Logo R7.com
Momento MT

Momento MT|Do R7

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) divulgou, nesta sexta-feira (29.8), os 90 projetos classificados para a etapa final da 17ª Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (MECTI).

