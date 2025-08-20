Seciteci divulga lista de inscrições deferidas em processo seletivo para professores A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) divulgou resultado preliminar das inscrições deferidas no processo...

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) divulgou resultado preliminar das inscrições deferidas no processo seletivo para formação de cadastro de reserva para contratação temporária de professores da Educação Profissional e Tecnológica. A divulgação foi feita na noite desta terça-feira no site da Seciteci e pode ser conferida aqui.

