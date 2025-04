Seciteci e Fapemat divulgam aprovados para financiamento do programa Pesquisa e Inovação na Escola A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat...

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat) divulgaram a lista de propostas aprovadas para a 4ª edição do programa Pesquisa e Inovação na Escola (PIE). A divulgação ocorreu nesta quarta-feira (23.4). O programa fornece auxílio financeiro a projetos de pesquisa científica nas escolas do Estado e representa investimento total do governo de Mato Grosso na ordem de R$ 2,6 milhões.

