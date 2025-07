Seciteci e Unemat projetam verticalização de cursos técnicos a partir de 2027

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) vêm discutindo a verticalização dos cursos técnicos. A ideia é que, a partir de 2027, os alunos das Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) passem do terceiro ano direto para o curso tecnólogo sem vestibular ou Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

