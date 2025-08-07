Seciteci lança projeto para integrar artes e educação Física no currículo das escolas técnicas A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) realiza, até esta quinta-feira (7.8), o 1º Encontro Arteduf: Arte...

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) realiza, até esta quinta-feira (7.8), o 1º Encontro Arteduf: Arte e Educação Física na Educação Profissional e Tecnológica. O objetivo é reunir professores das duas áreas que vão atuar nas 17 Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) de Mato Grosso.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa que promete transformar a educação nas ETECs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: