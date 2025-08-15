Logo R7.com
Seciteci leva alunos de Turismo da ETEC Barra do Garças para visita técnica a Bonito (MS)

Alunos do curso técnico em Guia de Turismo da Escola Técnica Estadual (ETEC) de Barra do Garças embarcaram para uma visita técnica...

Alunos do curso técnico em Guia de Turismo da Escola Técnica Estadual (ETEC) de Barra do Garças embarcaram para uma visita técnica ao município de Bonito (MS). A viagem é parte do projeto pedagógico e tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma vivência prática em um polo consolidado de ecoturismo no país.

