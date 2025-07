Seciteci leva ciência e informações para 1,5 mil pessoas durante Expoagro em Cuiabá

Momento MT |Do R7

Cerca de 1,5 mil pessoas passaram pelos espaços da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) durante a 57ª edição da Expoagro (Exposição Industrial, Comercial e Agropecuária), em Cuiabá, para buscar atendimento ou conhecer as experiências do Circuito Itinerante de Ciências de Mato Grosso (MT Ciências). Entre os dias 11 e 20 de julho, o Circuito realizou 1.244 atendimentos durante o evento realizado no Parque de Exposições Jonas Pinheiro.

