Seciteci leva projeto sobre descarte de lixo eletrônico a Chapada dos Guimarães

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) realiza, na quinta e sexta-feira (15 e 16.5), a 1ª edição do Recytec Itinerante. A iniciativa irá oferecer, em Chapada dos Guimarães, extensa programação com palestras, oficinas e apresentações sobre descarte consciente de lixo eletrônico para toda a comunidade do município, principalmente o público escolar.

