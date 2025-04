Momento MT |Do R7

Seciteci oferece 150 vagas para curso EAD de auxiliar em escritório A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) está com as inscrições abertas para o curso online de qualificação...

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) está com as inscrições abertas para o curso online de qualificação profissional para auxiliar em escritório. A formação será ofertada no período noturno e exclusivamente na modalidade educação a distância (EAD). Ao todo, são 150 vagas disponíveis e os interessados podem se inscrever até 11 de abril.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa oportunidade de qualificação profissional!

Leia Mais em Momento MT: