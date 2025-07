Momento MT |Do R7

Seciteci participa da 57ª Expoagro com orientações sobre cursos técnicos e atrações científicas A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) participa da 57ª edição da Expoagro (Exposição Industrial, Comercial...

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) participa da 57ª edição da Expoagro (Exposição Industrial, Comercial e Agropecuária) com um estande que reúne informações sobre os cursos técnicos oferecidos pelas Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) de Cuiabá e Várzea Grande.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as atrações e a importância do evento!

Leia Mais em Momento MT: