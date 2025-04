Seciteci participa da Parecis SuperAgro

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) estará presente na feira de tecnologia e negócios agrícolas “Parecis SuperAgro”. O evento é realizado anualmente em Campo Novo do Parecis (a 401,7 km de Cuiabá) e irá receber, entre 08 e 11 e abril, a carreta do Circuito Itinerante da Ciência de Mato Grosso – MT Ciências.

